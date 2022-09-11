Hakim ve savcı maaşları ne kadar? Zamlı hakim ve savcı maaşları 2022

Hakim ve savcı maaşları ne kadar? Zamlı hakim ve savcı maaşları 2022

Zamlı hakim ve savcı maaşlarını merak edenler, "Hakim ve savcı maaşları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı.

Enflasyon oranları açıklandıktan sonra, Temmuz ayında asgari ücrete "ara zam" geldi.

Asgari ücrete gelen zam sonrası birçok çalışanın aldığı maaş değişti. Bu değişen maaş grubu arasında hakim ve savcılar da yer alıyor.

Diğer meslek gruplarına göre hakim ve savcıların maaşlarındaki değişim, merak ediliyor ve araştırılıyor.

Zor bir iş yapan hakim ve savcılar, görevde kaldıkları süre baz alınarak maaşlarını alıyor.

Görevde 15 yıl kalan hakim ya da savcı ile göreve yeni başlamış olan hakim ve savcının maaşı aynı olmuyor.

Kademe ve derecesine göre belirlenen maaş skalasını öğrenmek isteyenler, arama motorlarının başına geçti.

Bu kapsamda da, "Hakim ve savcı maaşları ne kadar?" sorusu gündeme taşınmaya başlandı.

Peki, Hakim ve savcı maaşları ne kadar? İşte detaylar..

Hakim ve savcı maaşları 2022

8. derece: Bu grupta, mesleğe yeni başlayan savcılar yer alır. Maaşları 2022 yılında yaklaşık 12 bin 500 TL’dir.

7. derece: 3 yıl deneyimi olan 7. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 13 bin TL’dir.

6. derece: 5 yıl deneyimi olan 6. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 13 bin 500 TL’dir.

5. derece: 7 yıl deneyimi olan 5. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 14 bin TL’dir.

4. derece: 9 yıl deneyimi olan 4. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 14 bin 500 TL’dir.

3. derece: 11 yıl deneyimi olan 3. derecedeki hakimlerin ve savcıların maaşları, yaklaşık 15 bin 200 TL’dir.

2. derece: 13 yıl deneyimi olan 2. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 15 bin 750 TL’dir.

1. derece: 18 yıl deneyimi olan 1. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 18 bin TL’dir

1. derece (birinci sınıfa ayrılmış): Birinci sınıfa ayrılmış savcıların maaşları, yaklaşık 28 bin TL’dir.

1. derece (24 yıl): 24 yıl deneyimi olan birinci sınıf savcıların maaşları, 35 bin Türk lirasına kadar çıkmaktadır.