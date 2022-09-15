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    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de yayınlandı!

    Merakla beklenen hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de açıklandı.
    • 15.09.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 10:16
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    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de yayınlandı!

    Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Hakim ve Savcılar Kurulu'nun kararları, adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerini kapsıyor.

    Ağustos 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olan isimler listeye eklenmedi. Listede ismi bulunmayanlar HSK’ya başvuru  yapabilecek.

    HSK tarafından açıklanan kararda sürelerini doldurmalarına rağmen listede isimleri olmayanlar 30 gün içerisinde HSK’ya yazılı müracaat ederek durumlarının tekrar incelenmesini isteyebilirler..


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