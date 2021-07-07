Hakim ve savcıların maaşları ne kadar? Hakim ve savcı maaşları 2021...

Hakim ve savcıların maaşları ne kadar? Hakim ve savcı maaşları 2021...

Hakim ve savcılar maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağını merak ederken, hakim ve savcı adayları ise maaşların ne kadar olduğu ile ilgili araştırma yapıyor. İşte hakim ve savcı maaşları..

Milyonlarca hakim ve savcı maaşlarına ilişkin bir değişikliğin gündemde olup olmadığını merak ederken, hakim ve savcı olmak için çalışan adaylar ise ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün hakim ve savcı alımına ilişkin açıklamasından sonra maaşlar gündeme geldi.

Peki, hakim ve savcılar ne kadar maaş alıyor? Hakim ve savcıların maaşlarında değişiklik oldu mu? İşte son durum..

HAKİM VE SAVCI MAAŞLARI NE KADAR?

Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadırlar. Derece ve hizmet yılına göre maaş alan savcı ve hakimlerin sadece ek ödemeleri farklı yapılır.

Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı, ya da hakim olarak atanırlar. Bu nedenle haksızlık olmaması için, maaşlar eşit tutulur.

Savcı maaşları 2021 yılında 1.derecedeki hakim ve savcı için 11 bin TL olarak belirlendi. Savcı ve hakimlerin 15 yıl hizmet süresi bulunmaktadır.

İşte savcı ve hakim maaşları 2021;

Hakim / Savcı

8. Derece: 9.636 TL

9.636 TL 7. Derece: 9.998 TL

9.998 TL 6. Derece: 10.361 TL

10.361 TL 5. Derece: 10.734 TL

10.734 TL 4. Derece: 11.076TL

11.076TL 3. Derece: 11.427 TL

11.427 TL 2. Derece: 11.845 TL

21 yıllık görev süresinde birinci sınıf hakim ve savcı olmayı başaran kişilerin savcı maaşları 2021 yılında 14 bin 957 TL olarak belirlendi.

HAKİM VE SAVCI ALIMI OLACAK MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Mezun olan öğrencilere, hakim savcı alımı yapılacağı müjdesini veren Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." açıklamasında bulundu.