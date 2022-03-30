Hakkari 4 mevsimi birden yaşıyor

Yüksekova ilçesinde sıcaklık sıfırın altında seyrederken, bahar havasının hakim olduğu Derecik ilçesinde sıcaklık 22 derece ölçüldü.

Hakkari'nin ilçeleri 4 mevsimi ayrı ayrı yaşıyor.

Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor.

DERECİK'TE SICAKLIK 22 DERECE

Sıcaklığın 22 derece ölçüldüğü, bitkilerin yeşermeye başladığı, ağaçların çiçek açtığı ilçede besiciler, hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

"BAHAR ÇİÇEKLERİNİN TAMAMI AÇMIŞ DURUMDA"

Araziye çıkıp çiçek toplayan Hülya Şimşek, Derecik’in kentin diğer ilçelerine oranla daha sıcak olduğunu belirterek, "Derecik'te bahar havasını yaşıyoruz. Bahar çiçeklerinin tamamı açmış durumda." dedi.

YÜKSEKOVA KAR ALTINDA

Derecik’e 120 kilometre mesafedeki Yüksekova ilçesinde ise halen karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Yüksekova'da, kar ve soğuk etkisini sürdürüyor. Mart ayının son günlerinde ilçe merkezi ve dağlar kar altındayken, çiftçiler de hayvanlarını ahırlarda besliyor.