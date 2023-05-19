Hakkari ve Van'da Kökünü Kurutma Operasyonları'nda 7 kişi yakalandı İki ilde 299 personel ve özel eğitimli köpeklerin katılımıyla düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonları"nda 7 şüpheli tutuklandı.

AA

Türkiye terörle olna mücadelesine devam ediyor.

Yurdun en ücra noktasında ve sınırlarda terör örgütü üyelerine geçit vermeyen güvenlik güçleri, farklı noktalarda operasyonlar düzenleniyor.

Yapılan operasyonlar ise meyvesini vermeye başladı.

Ülkede terör girişine engel olunurken bir yeni operasyon daha Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Edremit ilçelerinde yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamayı Hakkari Valiliği yaptı.

3 aylık plan yapıldı

İl Jandarma Komutanlığınca, operasyon kapsamında, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik 3 ay planlı faaliyet yürütüldü.

33 adrese operasyon

Delillerin toplanmasının ardından Komutanlığın 299 personeli ve özel eğitimli köpeklerin katılımıyla Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Edremit ilçelerinde 37 şüpheliye yönelik 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 kişi tutuklandı

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.