Hakkari Yüksekova'da kar altında

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, vatandaşlar ise işe yaya olarak gitmek zorunda kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına geldi.

Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü.

SÜRÜCÜLER YOLLARDA MAHSUR KALDI

Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.

Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova’da araçlar farlarını yakarak ilerleyebildiler.

"15 SANTİMETRE KARLA KARŞILAŞTIK"

Yüksekova’nın kar altında olduğu belirten Uğur Durmaz, "Sabah uyandığımızda 15 santimetre karla karşılaştık. Şu an aracımızı temizliyoruz. Yokuştan da çıkamıyoruz. Yokuştan inen birçok araç kayarak duvara çarptı. Bizde o korkuyla nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şu anda lapa lapa kar devam ediyor" dedi.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.













































































































