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    Hakkari'de Ay güzelliği ile mest etti

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hilal şeklindeki Ay izleyenleri büyüledi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 21:32
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    Hakkari'de Ay güzelliği ile mest etti

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde dağların üzerinden yükselen hilal şeklindeki Ay görenleri adeta mest etti.

    Kızıl renkteki hilali görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çekmeyi ihmal etmedi.

    "İLK KEZ BU KADAR NET GÖRDÜM, MUAZZAM BİR MANZARA"

    Esnaf Mehmet Durna, "İlk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir manzara. İzlemesi bile keyif verici. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı. Ben o anı kaçırmamak için doyasıya fotoğrafladım’’ dedi.

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    Hakkari de Ay güzelliği ile mest etti #2

    Hakkari de Ay güzelliği ile mest etti #3

    Hakkari de Ay güzelliği ile mest etti #4

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