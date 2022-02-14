Hakkari’de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı

555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu için düğmeye basıldı.

Terörle ve teröristlerle mücadele, güvenlik güçleri tarafından hız kesmeden, kararlılıkla sürdürülüyor.

Huzuru bozmak isteyen terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonda yeni bir aşamaya geçildi.

ARA-BUL-YOK ET

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek hedefleniyor.

555 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel, 37 operasyonel tim görev aldı.

HEDEF, TERÖRÜ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.