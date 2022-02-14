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    Hakkari’de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı

    555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu için düğmeye basıldı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:36
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    Hakkari’de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı

    Terörle ve teröristlerle mücadele, güvenlik güçleri tarafından hız kesmeden, kararlılıkla sürdürülüyor.

    Huzuru bozmak isteyen terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonda yeni bir aşamaya geçildi.

    ARA-BUL-YOK ET

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek hedefleniyor.

    555 PERSONEL GÖREV ALIYOR

    Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel, 37 operasyonel tim görev aldı.

    Hakkari’de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı #1

    HEDEF, TERÖRÜ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

    Hakkari’de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı #2

    Hakkari’de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı #3

    Hakkari’de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı #4


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