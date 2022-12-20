Bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. HDP il binası müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı.

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemleri devam ediyor...

Anne Hacire Akar, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu için 22 Ağustos 2019'da sorumlu tuttuğu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Aynı acıyı yaşayan annelere ışık tutan Akar'ın mücadelesi birçok şehirde yankılandı.

Evlat nöbeti 38'inci haftaya ulaştı

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Van, Muş, İzmir, Hakkari ve sınırları aşarak Berlin'de de başladı.

Hakkarili ailelerin eylemi ise bugün 38'inci haftaya ulaştı.

Ailelerin sesi müzikle bastırılmaya çalışıldı

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü.

Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti.

İHA'nın aktarımına göre; slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, hepimiz anneyiz PKK'ye yeteriz, HDP kaybedecek." dedi.

Hakkari'de evlat nöbeti 38'inci haftada VİDEO



"Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak"

Oğlu dağa kaçırılan anne Nihal Çiftçi, "Diyarbakır’da polis servisi aracının geçişi sırasında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada yaralanan polis ve vatandaşlara acil şifalar diliyorum. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağda indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Şunu bilin çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak, PKK ve yandaşları annelerin gözyaşlarında boğulacaktır." dedi.