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    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye 'sürpriz' eylem

    HDP’nin çaldığı yüksek sesli müzik nedeniyle parti binasından uzakta eylem yapan aileler, programlarında değişiklik yaparak HDP binası önünde gitti.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 14:25
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    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye 'sürpriz' eylem

    Hakkari’de, evlatları PKK tarafından kandırılan aileler, iki haftada bir cuma günleri HDP binası önünde gerçekleştirdikleri eylemlerindeki açıklamalarını, HDP tarafından çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle uzak bir noktada yapmak zorunda kalıyordu.

    Eylemin 23'üncü haftasında program değişikliği yapan aileler, perşembe günü HDP binası önüne geldi.

    MÜZİK AÇAMADILAR

    Eylemden habersiz olan HDP, ailelerin sesini bastırmak için müzik açamadı. Bina önüne gelen aileler slogan atarken, basın açıklaması da yine bina önünde yapıldı. Ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attı.

    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye sürpriz eylem #1

    “ÇOCUKLARIMIZI BULANA KADAR BURADAYIZ”

    Dağa kaçırılan çocuklarını HDP’den isteyen aileler adına konuşan Leyla Çiftçi, “Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Çocuklarımızı bulana kadar buradayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. HDP ve PKK kaybedecek, anneler kazanacak." dedi.

    Terör mağduru aileler, eylemlerinin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye 'sürpriz' eylem VİDEO

    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye sürpriz eylem #2

    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye sürpriz eylem #3

    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye sürpriz eylem #4

    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye sürpriz eylem #5

    Hakkari’de, evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye sürpriz eylem #6

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