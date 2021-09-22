Hakkari'de gerçekleşen yangına vatandaşlar da müdahale etti

Hakkari'de gerçekleşen yangına vatandaşlar da müdahale etti

Yüksekova ilçesinde çıkan yangına ekipler hızla müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da destekte bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangına müdahaleler devam ediyor.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları Nehil Sazlığın dört bir tarafından devam ederken, çevredeki köy sakinleri ise çalışmalara destek veriyor.

"BİZ BU YANAN KUŞ CENNETİNE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirten Bedran Ak adlı vatandaş, “Bugün köy halkıyla birlikte Yüksekova itfaiyesiyle ve jandarma ile beraber sabahtandır seferber olduk. Biz bu yanan kuş cennetine çok üzüldük. Başka yerlere sıçramaması için sabaha kadar nöbet tutacağız.

"İNŞALLAH YANGIN KISA SÜREDE BİTER"

Sağ olsun itfaiye ekipleri olayı duyduğu ilk anda beridir akşam saatlerine kadar müdahale ediyorlar Allah onlardan razı olsun birkaç noktayı da söndürdüler. İnşallah kısa sürede bu yangın biter” dedi.

Hakkari'de gerçekleşen yangına vatandaşlar da müdahale etti VİDEO