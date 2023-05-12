Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve yönetimi, AK Parti'ye katıldı Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu, görevinden istifa ederek yöneticilerle birlikte AK Parti'ye katıldı. Samioğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini söyledi.

DHA

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Samioğlu, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte AK Parti seçim bürosuna geçti.

Samioğlu'nu burada, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Hakkari Milletvekili Adayı Dr. Hikmet Yaşar ile partililer karşıladı.

Genel Başkan İnce'nin adaylıktan çekilmesinden bir hafta önce AK Parti yönetimi ile temasları olduğunu belirten Samioğlu, yaptığı açıklamada Genel Başkanları Muharrem İnce'ye yapılanları da kabul etmediklerini ifade etti.

Parti olarak il ve ilçe yönetimi ile birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını kaydeden Samioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Partimizden bugün itibari ile istifa ettik. Memleket Partisi Hakkari İl Örgütünü feshettik. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun.

"Doğru adrese geldiler"

Törende konuşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya ise seçimlere kısa süre kalırken Memleket Partisi İl Başkanı, il, ilçe teşkilatlarının memleket ve ülke için doğru adrese geldiklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardında AK Parti'ye katılan Samioğlu ve yönetimine İl Başkanı Kaya ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, tarafından rozet takıldı.