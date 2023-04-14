Hakkari’de polise taş ve sopalarla saldıran HDP'lilere operasyon Yüksekova'da, HDP'nin seçim irtibat bürosu açılışı sonrasında polise taşla saldırarak bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atan gruba yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İHA

Doğu illerinde HDP provokasyonları seçim öncesinde artmaya başladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü bir grup, HDP'nin seçim irtibat bürosu açılışı için toplandı.

Polise saldırıp bölücü slogan attılar

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı açılış sonrası maskeli eylemciler, polise taşla saldırarak bölücü terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Bunun üzerine polis ekipleri, eylemcilere uyarıda bulundu. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Olayda polis ekipleri, eylemcileri dağıtmak için TOMA’yla tazyikli su kullandı. Müdahale sonucu eylemciler dağılırken, ara sokaklarda çatışmalar devam etti.

Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yüksekova polisinden dev operasyon

Müdahalenin ardından Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği polisleri, görüntülerden eylemcilerin kimliklerini tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından özel harekat polislerinin desteğiyle önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi.

15 saldırgan gözaltına alındı

Operasyonda koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde 15 eylemci kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca yaşı küçük bir eylemci de çocuk büro amirliğine götürüldü. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.