Hakkari'de yakınları PKK tarafından öldürülen ailerin acısı dinmedi

Yüksekova'da 33 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 28 kişinin acısı hala tazeliğini korurken yakınları, "Onları Allah'a havale ediyoruz. Lanet ediyoruz onlara." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım 1989'da, 28 sivillere saldırı düzenledi.

Saldırı sonrasında hayatını kaybeden vatandaşların ailesinin acısı dinmedi.

Olayın tanıkları yaşanan o katliamı anlattı.

Terör örgütünün gerçek yüzüne en acı şekilde tanıklık eden İkiyaka köyü sakinleri, katliamın acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

"Teröre hep lanet ediyoruz"

İHA'nın haberine göre, ömrü boyunca o katliamı unutmayacağını söyleyen Halil Aykut, "Hain terör örgütü, akşam saatlerinde köye baskın yaparak evlere ateş açmaya başladı. Bizim aileden 16 kişi şehit oldu. Annem, ağabeyim, 3 yengem ve 11 yeğenim şehit edildi. Diğerleri de bizim akrabamızdı. Kaç yıldır bu acıyı çekiyoruz. Teröre hep lanet ediyoruz. Annem 70 yaşındaydı. Kundaktaki bebeği de öldürdüler.

Bunu nasıl yaptılar? Kim yapar böyle bir zulmü? Onları Allah'a havale ediyoruz. Lanet ediyoruz onlara. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, Paşamıza ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ederim.

Allah razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar, şehitlerimizi unutmadılar. Allah devletimize zeval getirmesin inşallah. Biz yaşadıkça devletimiz yanında olduk, hep öyle olacak." dedi.