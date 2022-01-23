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    Hakkari'nin Dilimli Barajı buz tuttu

    Hava sıcaklı eksi 25 dereceye düşerken, Dilimli Barajı buza döndü. Ziyaretçilerine görsel şölen yaşatan gölde, buz kalınlığı ise 17 santimetreye kadar ulaştı.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 09:29
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    Hakkari'nin Dilimli Barajı buz tuttu

    Hakkari'de dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi, kısmen buz tuttu.

    BUZ KALINLIĞI 17 SANTİMETRE

    Buz kalınlığı 17 santimetreyi buldu. Donan göl seyirlik manzaralar oluştururken, ziyaretçiler baraj çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

    "DONMUŞ HALİYLE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR"

    Doğa fotoğrafçısı Erhan Karahan "Yüksekova Dilimli Barajı, havanın soğumasıyla birlikte buz tuttu. Donmuş haliyle görsel şölen sunuyor. Biz de bunu fotoğraflamak için yılın belirli zamanlarında buraya gelip, çekimlerimizi yapıyoruz" dedi.

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