İstanbul’un en büyük sorunlarından biri haline gelen Haliç’in kirliği, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Suyun rengi kahverengiye dönüşürken, çöplerin de kıyıya vurduğu görüldü.

İstanbul'un simgelerinden olan Haliç, yeniden kirlilikle gündeme geldi.

Daha önce de birçok kez kahverengiye bürünmesiyle anılan Haliç, uzun çalışmalar sonucunda masmavi bir görüntüye kavuşmuştu.

Son hali ile İstanbulluları yine korkutmaya başladı.

Çevre kirliliği ile anılıyor

Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan Haliç, şimdilerde kötü kokular ve çevre kirliliği ile anılmaya başladı.

Kirliliğe dair bir çözüm üretilmesi beklenirken içler acısı hali ise çevre duyarlısı vatandaşların adeta yüreklerini burktu.

Rengi değişti

İHA'nın aktarımına göre; havadan çekilen görüntülerde, kirliliğin sahil şeridini kapladığı ve Haliç’in renginin değişmeye başladığı net bir şekilde gözler önüne serildi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından, temizlenme çalışmaları yapıldığına dair basın gezileri yapılıyor.

Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü VİDEO



Çöp yığınları görüldü

Ancak son durum, vatandaşların burunlarını tıkamadan gezmelerini neredeyse imkansız hale getirdiğini gösterdi.

Haliç tabanından balçık çekilmesi için yerleştirilen boruların etrafında ise çöp yığınları olduğu görüntülere yansıdı.