Petrol
77.3
0.17%
Euro
19.601
0.07%
Dolar
18.6472
0.08%
Altın
1.069
-0.16%
Borsa
4817
-0.21%
Bitcoin
317.977
-0.12%
BTXN Coin
5.10
-0.97%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü

    İstanbul’un en büyük sorunlarından biri haline gelen Haliç’in kirliği, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Suyun rengi kahverengiye dönüşürken, çöplerin de kıyıya vurduğu görüldü.
    • 08.12.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü

    İstanbul'un simgelerinden olan Haliç, yeniden kirlilikle gündeme geldi.

    Daha önce de birçok kez kahverengiye bürünmesiyle anılan Haliç, uzun çalışmalar sonucunda masmavi bir görüntüye kavuşmuştu.

    Son hali ile İstanbulluları yine korkutmaya başladı.

    Çevre kirliliği ile anılıyor

    Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan Haliç, şimdilerde kötü kokular ve çevre kirliliği ile anılmaya başladı.

    Kirliliğe dair bir çözüm üretilmesi beklenirken içler acısı hali ise çevre duyarlısı vatandaşların adeta yüreklerini burktu.

    Haliç te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü #1

    Rengi değişti

    İHA'nın aktarımına göre; havadan çekilen görüntülerde, kirliliğin sahil şeridini kapladığı ve Haliç’in renginin değişmeye başladığı net bir şekilde gözler önüne serildi.

    İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından, temizlenme çalışmaları yapıldığına dair basın gezileri yapılıyor.

    Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü VİDEO

    Haliç te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü #2

    Çöp yığınları görüldü

    Ancak son durum, vatandaşların burunlarını tıkamadan gezmelerini neredeyse imkansız hale getirdiğini gösterdi.

    Haliç tabanından balçık çekilmesi için yerleştirilen boruların etrafında ise çöp yığınları olduğu görüntülere yansıdı.

    Haliç te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü #3

    Haliç te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü #4

    Haliç te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü #5

    Haliç te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü #6


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    İlk 11 ayda Türkiye'de en çok satılan otomobiller
    Otomobil

    İlk 11 ayda Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! 'Ceylan gibi sekiyorsun'
    Medya

    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! 'Ceylan gibi sekiyorsun'

    Görüş Bildir