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    Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya ait Malta'daki kripto para ele geçirildi.
    • 03.11.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 13:07
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    Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu

    İş adamı Halil Falyalı, 8 Şubat tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmeciliği yapan  Falyalı’nın aracına, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

    Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanmıştı.

    Şüpheliler için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

    Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek’ suçundan ise 5’er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

    Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu #1

    30 milyon dolar değerinde

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında da yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.

    "Bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Ekim'de yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Şu anda yaklaşık 40 milyon dolarlık paraya el konuldu ama daha bu başlangıç.” ifadelerini kullanmıştı.

    Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu #2



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