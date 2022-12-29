SGK sırasına giren EYT'li vatandaşın Halk TV muhabirine verdiği cevap gündem oldu. Vatandaş, "Allah devletimize zeval vermesin. Bekleriz hiç sorun yok" dedi.

Vatandaşların heyecan ve umutla beklediği EYT nihayete kavuştu.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde, EYT'lilere derin bir nefes aldırdı.

2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından birçok kentte adeta kutlamalar yapıldı.

SGK'ya akın ettiler

Gece saatlerinde konvoylar yapılırken bu sabah saatlerinde ise SGK müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluştu.

Prim günlerini hesaplatmak isteyenler soluğu SGK'da aldı.

Sırada bekleyen vatandaşlardan EYT kararını yeni yıl hediyesi olarak değerlendiren dahi oldu.

İstediği cevap gelmedi

Uzun kuyrukların oluştuğu bölgelerden biri de İstanbul'un Unkapanı semtindeki SGK müdürlüğü oldu. Burada EYT'li vatandaşlarla röportaj yapmak isteyen Halk TV muhabiri Dilan Alp, vatandaştan istediği yanıtı alamadı.

"5 yıl bekleyecektim şu an hiç beklemeyeceğim"

Dilan Alp'in ısrarla kuyruğun uzun olduğunu vurgulamasına yanıt veren bir vatandaş, "Bunca yıl bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin. 5 yıl bekleyecektim şu an hiç beklemeyeceğim. Şükürler olsun bu günlerimize. İstediğimiz oldu şimdi onlar düşünsün." cevabını verdi.

Halk TV muhabiri EYT'li vatandaştan istediği yanıtı alamadı VİDEO



'Sistemin çalışmadığını söylüyorlar' diyerek yayına devam etti

Bunun üzerine Alp'in, vatandaşların uzun süredir beklediklerini, sistemin çalışmadığını belirttiklerini söyleyerek yayına devam etmesi dikkat çekti.