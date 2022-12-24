3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı canlı yayında işleyen Özlem Akarsu Çelik, "Türkiye seçime giderken bu saldırı akıllarda soru işareti yarattı" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi civarında dün panik anları yaşandı.

Bölgede yaşanan silahlı saldırı sonrasında 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı belirlendi.

70 yaşında olduğu belirlenen saldırgan tutuklanırken, geçen yıl göçmeb kampına kılıçla saldırdığı ortaya çıktı.

PKK'lılar polise saldırdı

Bir diğer yandan, Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Halk TV Türkiye'yi suçladı

Küresel gündemi etikleyen olay, Halk TV'ye de konu oldu.

Konuyu işleyen sunucu Özlem Akarsu Çelik Türkiye'yi suçladı.

"Resmi açıklama inandırıcı bulunmuş görünmüyor"

Fransa'dan canlı yayına bağlanan Fehim Taştekin "Fransız savcılığı Irkçı bir motivasyon olabileceği üzerinde duruyor ancak buradaki kalabalığın inancı farklı. Resmi açıklama inandırıcı bulunmuş görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye seçim sürecine giderken....."

Adeta PKK'nın sözcülüğünü üstlenen Özlem Akarsu Çelik ise, "Bu önemli, sloganlar atılıyor, hem Macron aleyhine hem Türkiye'deki iktidar aleyhine. Bu kadar koruma altından bir yer nasıl oldu da saldırıya uğradı. Irkçı saldırgan diyerek bunu münferit bir hadise gibi yansıtmaya mı çalışıyor birileri gibi şüpheler oldu. Özellikle Türkiye'de kritik bir seçim sürecine gidiyoruz. Herkes acaba bugün ne olabilir diye düşünürken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yönelik bu saldırı akıllarda birçok soru işareti yarattı." şeklinde konuştu.

Halk TV Paris'teki saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçladı VİDEO



"Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil"

Fehim Taştekin de “Burada konuştuğum kişiler Ahmet Kaya Kültür Merkezi yetkilileri, onlar açıklamayı sanki Fransa Türkiye ilişkilerini gözeten bir açıklama gibi görüyorlar. Türkiye seçiminde olağan üstü bir şeyler bekleniyor bunu gözardı edemeyiz. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil.” dedi.