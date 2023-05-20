Halk TV'de çınar ağacına seçim vaadi Halk TV, son zamanlarda yaptığı enteresan yayınlarla dikkatleri çekiyor. Bu defa ise çınar ağacı üzerinden siyaset yapıldı. "Ağlayan Çınar" olarak anılan Bursa Gölyazı’ndaki çınar ağacı, Halk TV’de "22 senedir üzgün" olarak tanıtıldı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye sandık başına gitti ve oyların sayımı için vatandaşlar, ekran başına kilitlendi.

Herkes ekran başında seçim sonuçlarını takip ederken, Halk TV'de enteresan olaylar olmaya başladı.

Seçim sonuçlarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren Halk TV yayıncıları, sinirlerine hakim olamadı.

Ortaya bir hayli komik görüntülerin çıktığı yayından sonra kanalda tuhaf olaylar olmaya devam ediyor.

Bu defa ise bir çınar ağacı üzerinden siyaset yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler sonrası, izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Halk TV'de ağaç üzerinden siyaset

Mübadele döneminde geçen hüzünlü bir aşk hikayesi nedeniyle ‘Ağlayan Çınar’ olarak anılan Bursa Gölyazı’ndaki çınar ağacı, Halk TV’de ‘22 senedir üzgün’ olarak tanıtıldı.

Ağacın yanına giden sunuculardan birisi şu dikkati çeken ifadeleri kullandı;

"Bu ağaç başka bir ağaç. Yorulmuş, canı sıkkın... 22 senedir üzgün. Tamam bu pazar senin ilacını da vereceğiz, sevgili ağaç.

"Pazar günü değişim ile yorgunluğun gidecek"

Seni güldüreceğiz. Yorgunluğunu alacağız. Pazar günü değişim ile birlikte artık yorgunluğunu atmış olacaksınız."

Ekrem İmamoğlu: Yapraklar bile beni alkışlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti.

İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğine dair iddialarda bulunmuştu.

İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.