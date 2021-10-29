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- Halka sorduk: Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu
Halka sorduk: Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu
Ensonhaber'in Kazak editörü Aygerim Utegenova, Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da halkın nabzını tuttu.
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 20:42
Türkiye genelinde bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu vardı.
7'den 70'e Türk milleti, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Peki Cumhuriyet ilan edilmeseydi ne olurdu?
Ensonhaber'in Kazak editörü Aygerim Utegenova, İstanbul Üsküdar'da bu sorunun cevabını aradı.
İşte zaman zaman eğlenceli anların da yaşandığı sokak röportajımız;