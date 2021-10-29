Euro
11.122
-0.23%
Dolar
9.6049
0.81%
Altın
551.17
0.03%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
596.493
1.33%
BTXN Coin
25.75
5.10%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Halka sorduk: Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu

    Halka sorduk: Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu

    Ensonhaber'in Kazak editörü Aygerim Utegenova, Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da halkın nabzını tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 20:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye genelinde bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu vardı.

    7'den 70'e Türk milleti, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

    Peki Cumhuriyet ilan edilmeseydi ne olurdu?

    Ensonhaber'in Kazak editörü Aygerim Utegenova, İstanbul Üsküdar'da bu sorunun cevabını aradı.

    İşte zaman zaman eğlenceli anların da yaşandığı sokak röportajımız;

    Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu? TIKLA İZLE

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir