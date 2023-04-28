Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK’dan destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık Atatürk Havalimanı'nı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bölge için Amerikalı bir şirketle görüştüğünü söyledi. Bunun üzerine Baykar Genel Müdürü Bayraktar ile karşılıklı paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu'na PKK'dan destek aldığı hatırlatıldı.

ensonhaber.com

Seçime sayılı günler kala siyaset arenasında heyecan giderek artıyor.

Adaylar halk buluşmalarının yanı sıra sosyal medya televizyon programlarında da sık sık demeçler veriyor.

CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da büyük krizlerin ardından adaylığını açıklamış ve çalışmalara başlamıştı.

"Atatürk Havalimanı için ABD'li şirketle görüştüm"

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden sık sık videolu paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, sık sık tepkilerin odağında oluyor.

Bu kez ise gündeminde Atatürk Havalimanı vardı.

Paylaştığı son "Atatürk Havalimanı" başlıklı videosunda, "Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi haline getireceğiz; kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile görüştüm." ifadelerini kullanan CHP Lideri'ne tepkiler art arda gelmeye başladı.

"En iyisini Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek"

Bu açıklamanın ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sessizliğini bozarak şu ifadelerle paylaşımda bulundu:

Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri…



Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…



Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.

"Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz"

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle yanıt verdi:

Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş.

"Milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz"

Ardından Haluk Bayraktar uzun bir yanıtla karşılıklı tweetleşmeye son verdi. İşte o ifadeler:

Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz.



Ama, etmediniz!



Üstelik şimdi tek kelime ile olsun siyasete değinmediğimiz halde ülkemiz ile gençlerimizin geleceği hakkındaki endişelerimizi dile getirdiğimizde “siyasallaştığımızı” iddia ediyorsunuz.



Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.

"PKK’dan destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık"

Bizim bir tek “siyasetimiz” var Kemal Bey; “Milli Teknoloji Hamlesi” ile buna bağlı olarak “Tam Bağımsız Türkiye”. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.



Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!



Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır.

"Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hala gönüllerde"