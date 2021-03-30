Hamam, masaj salonu ve yüzme havuzları hangi illerde açık? İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge..

Hamam, masaj salonu ve yüzme havuzları hangi illerde açık? İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge..

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi. Peki genelgeye göre hamam, masaj salonları ve yüzme havuzları hangi illerde açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi.

Bunun üzerine hamam, sauna, masaj salonları ve yüzme havuzları gibi yerlerin akıbeti merak konusu oldu. Bu işletmelerin sahipleri ve bu yerlere üyeliği bulunan vatandaşlar, hamam, sauna, masaj salonları ve yüzme havuzlarının hangi illerde açık olacağını araştırmaya başladı.

Peki, hamam, masaj salonları ve yüzme havuzları hangi illerde açık? İşte, hamam, sauna, masaj salonları ve yüzme havuzları ile ilgili merak edilenler..

HAMAM, MASAJ SALONU VE YÜZME HAVUZLARI HANGİ İLLERDE AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni genelgede hamam, masaj salonu ve yüzme havuzları ile ilgili olarak şu bilgiler yer aldı:

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde %50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00 - 19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek.

Çok yüksek risk grubunda bulunan 58 ilde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

KOCAELİ VALİLİĞİ KARARINI VERDİ

Koronavirüs risk haritasında kırmızı iller arasında yer alan Kocaeli'de; halı saha, yüzme havuzu, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna ve masaj salonu gibi yerlerin açılacağı açıklandı.

Pandemi döneminde koronavirüsün yayılmasına yönelik alınan kararlar neticesinde kapatılan işletmeler Kocaeli Valiliği'nin kararına göre tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bu kapsamda pandemi haritasında kırmızıya dönen Kocaeli'de internet kafe, spor ve bilardo salonları, hamam ve sauna salonları yüzde 50 kapasiteye uymak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 07.00 ile 19.00 arasında hizmet verebilecek.

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler ise seyirci almamak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 09.00 ile 19.00 arası hizmet verebilecek.