Hamas Hareketi’nden Fas’a çağrı: İsrail ile yapılan anlaşmalardan çekil

Hamas Hareketi’nden Fas’a çağrı: İsrail ile yapılan anlaşmalardan çekil

İsrail ile ilişkileri normalleştiren Fas’a yönelik açıklama yapan Hamas Hareketi, "Siyonist düşmanla özellikle imzaladığı askeri ve güvenlik anlaşmalarının hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

Hamas Hareketi, yazılı bir açıklama yaparak, Fas'a İsrail ile son dönemde imzalamış olduğu askeri ve güvenlik anlaşmalarından ivedilikle çekilmesi ve ilişkilerini koparması çağrısında bulundu.

"Siyonist düşmanla özellikle imzaladığı askeri ve güvenlik anlaşmalarının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadeleri kullanılan açıklamada, atılan adımın geriye dönüş olduğu belirtildi.

Bu durumun Filistin halkının kanını daha fazla dökmekten başka bir şeye götürmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Fas'ın Arapları ve Filistinlileri öldürmekle övünen savaş suçlusu bir kişi olarak İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı karşılamasının Filistin halkı ve davasına karşı büyük bir hata olduğu kaydedildi.

ANLAŞMALARDAN İVEDİLİK İLE GERİ DÖNME ÇAĞRISI

Ayrıca son olarak açıklamada, Fas'ın İsrail ile yapmış olduğu anlaşmalardan ivedilikle geri dönmesi ve başta kardeş Fas halkı olmak üzere Arap ve İslam dünyası halklarının arzularına icabet etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan ‘ilişkilerin normalleştirilmesi’ anlaşmasının ardından iki günlük ziyaret için 23 Kasım'da ilk kez Fas'a gitmişti.

FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak Fas, 2002'de İkinci İntifada sırasında bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.