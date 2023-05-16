Hamza Dağ AK Parti'nin 2. tur sloganını paylaştı 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Doğru Adamla Yola Devam' sloganı kullanılacak.

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Türkiye, tarihi seçim sürecinde ikinci tura gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması sonrası 28 Mayıs'ta sandıklar bir kez daha kurulacak.

Bu kapsamda partilerde yeniden hareketlilik başladı.

Yeni slogan açıklandı

Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti cephesinde, yeni seçim şarkısı sosyal medyada servis edildi.

Ardından yeni slogan da geldi.

"Doğru Adamla Yola Devam"

İlk tur için 'Doğru Zaman Doğru Adam' olan seçim sloganının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni sloganı duyurdu.

Dağ, 2. turda 'Doğru Adamla Yola Devam' sloganıyla devam edileceğini açıkladı.