Hamza Dağ, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Dağ, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşması için yazdığı mektubu paylaşırken, gözyaşlarını tutamadığını söyledi. İşte o duygu dolu mektup...

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Türkiye tarihinin en önemli seçimleri için takvim işliyor...

Bu süreçte adaylar yoğun bir programla seçime hazırlanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da çalışmalara destek veriyor.

Bugün de katıldığı canlı yayında seçim çalışmaları için gittiği Kütahya'daki anısını paylaştı.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayın konuğu olan Dağ, kendisine iletilen bir mektubu aktardı.

"İnsana dokunmak, geleceğe atılan en doğru adımdır"

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Hamza Dağ, şu notu ekledi:

"Kütahya’da bir mektup ulaştı elime. Mektupta, 1996’da vefat eden babasını çok para talep edildiği için Afyonkarahisar’a götüremeyen bir vatandaşımız, cenazesini Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu sistem sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ücretsiz bir şekilde memleketine götürüp defnedebildiğini anlatıyor. İnsana dokunmak, geleceğe atılan en doğru adımdır. Doğrudan şaşma."

"Ağlamaya başladım"

Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşması için yazdığı mektupta, 1996’da yaşanan bir olaya yer verildi.

Dağ, "Ben mektubu okuduğumda belki kendim çözerim diye okuduğumda başladım ağlamaya. Hiçbir talep yok."

"Size olan bu minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek"

İşte vatandaşın yazdığı duygu dolu mektup…