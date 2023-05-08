Hamza Dağ, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu

Türkiye tarihinin en önemli seçimleri için takvim işliyor...
Bu süreçte adaylar yoğun bir programla seçime hazırlanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da çalışmalara destek veriyor.
Bugün de katıldığı canlı yayında seçim çalışmaları için gittiği Kütahya'daki anısını paylaştı.
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayın konuğu olan Dağ, kendisine iletilen bir mektubu aktardı.
"İnsana dokunmak, geleceğe atılan en doğru adımdır"
O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Hamza Dağ, şu notu ekledi:
"Kütahya’da bir mektup ulaştı elime. Mektupta, 1996’da vefat eden babasını çok para talep edildiği için Afyonkarahisar’a götüremeyen bir vatandaşımız, cenazesini Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu sistem sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ücretsiz bir şekilde memleketine götürüp defnedebildiğini anlatıyor. İnsana dokunmak, geleceğe atılan en doğru adımdır. Doğrudan şaşma."
"Ağlamaya başladım"
Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşması için yazdığı mektupta, 1996’da yaşanan bir olaya yer verildi.
Dağ, "Ben mektubu okuduğumda belki kendim çözerim diye okuduğumda başladım ağlamaya. Hiçbir talep yok."
"Size olan bu minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek"
İşte vatandaşın yazdığı duygu dolu mektup…
Sayın Cumhurbaşkanım,
Size bir minnet borcum var o yüzden size içimden geleni minnetimi yazıyorum. Sene 6 Mayıs 1996 sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz sene. Babam hasta idi(prostat kanseri) Afyondan alıp çok zorluklarla trenle Cerrahpaşa Tip Fakültesi'ne götürdük. Bir Pazar günü idi. Babam kucağımda poliklinikte kucağımda canını teslim etti yaradana. Biz üç kardeş cenazemizi unutup morga indik çünkü götürecek gücümüz yoktu. Morg sanki sırtlanlar sofrasıydı çok para isteniyordu ve gücümüz buna yetmiyordu. Orda bir şoför kardeşim acıdı "Ben başkasının şoförüyüm yoksa teyzemim feryadına dayanamadım götürürdüm" dedi. Bize Zincirlikuyu Mezarlığı'na Sayın Tayyip Erdoğan ambulanslar aldı. Onlar sizi götürür dedi. Kardeşlerim gitti iki babayiğit şoför ellerinde tabutla geldiler cenazemizi Afyon Çay Deresinek köyüne kadar getirdiler. Ben size yıllardır hep dua ediyorum hiçbir ücret almadılar. Eğer bir gün seçime girerseniz dua desteklerim sizle dedim. Kendimde rektum kanseriyim eğer size olan bu minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek. Rabbim sizi ve ailenizi her daim korusun. Bu yolda önünüzdeki bütün engelleri kaldırsın o gün bizim işimizi kolaylaştırdığınız gibi sizin de her daim kolaylaşsın. Ben ve ailem her daim dualarımızla yanınızdayız.