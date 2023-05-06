Hamza Dağ: Bu seçim her birimiz için, evlatlarımız için kıymetli Seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettiğinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu seçim her birimiz için, evlatlarımız için kıymetli" dedi.

İHA

Seçime 8 gün kala adayların ziyaretleri devam ediyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen adaylar biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Dağ, Kütahya ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili adayı Adil Biçer ile birlikte Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

"Hep beraber buralarda çalışmalar yürüttük"

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Seçime hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kalan süreçte zamanı çok iyi değerlendirerek gerek Hisarcık’tan, gerek Kütahya’mızdan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye en büyük desteği vermeyi arzuluyoruz.



10 aydan bu yana hep o gün için hazırlık yaptık. Hep beraber buralarda çalışmalar yürüttük. Artık son düzlükteyiz. Hisarcık büyümenin eşiğinde olan bir ilçe, bu davanın, bu yürüyüşün size ihtiyacı var. Buradan vereceğiniz destek çok kıymetli.

"Bu seçimde ne kadar önemli bir tercihte bulunacağız"

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise vatandaşlara hitabında, 14 Mayıs seçiminin önemini hep konuştuklarını ve her zaman dile getirdiklerini söyledi.

Dağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı: