Hamza Dağ: CHP'de kavga büyüyor

AK Partili Dağ, seçimler yaklaşırken, CHP içinde hesaplaşma olduğunu dile getirdi. Dağ, "İstanbul örgütü, kendi genel başkanını ifşa etti" dedi.

CHP, son günlerde ortaya çıkan iki görüntüyle konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kenti etkisi altına alan kar fırtınasının yaşandığı ve İstanbulluların yollarda kaldığı sırada İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda buluşmuştu.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA..."

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kaldığı ve gecelik fiyatının 100 bin lira olduğu otelin görüntüsü, CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından paylaşıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP içinde yaşananlara dikkat çekti. "Seçim yaklaştıkça CHP'de kavga büyüyor." diyen Dağ, partideki "hesaplaşmaya" işaret etti.

"İSTANBUL ÖRGÜTÜ KENDİ GENEL BAŞKANINI İFŞA ETTİ"

Dağ, "CHP Genel Merkezi, İstanbullu karda sefalet çekerken, balık sefası yapan kendi belediye başkanını ifşa etmişti." ifadesini kullandı.

Paylaşımının devamında Dağ, "Buna karşın İstanbul örgütü de gecesi 100 bin lira olan kral dairesinden foto paylaşarak kendi genel başkanını ifşa etti!" diye ekledi.