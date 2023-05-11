Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız ilk turda kazanacak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Muharrem İnce'nin kaset kumpasları ile adaylıktan çekilmeye zorlanmasını, FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'na ikinci kıyağı olarak değerlendirdi.

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Ensonhaber seçime 3 gün kala YouTube kanalında birbirinden önemli konuklar ağırlıyor.

Gündem Özel programının son konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.

Dağ, seçime özel açıklamalarda bulundu.

AK Partili Hamza Dağ'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi de soruldu.

"FETÖ tarafından yapıldı kimin için yapıldı vatandaş bunu soruyor"

Özellikle sosyal medyada gündeme gelen kaset söylemlerini hatırlatan Dağ, FETÖ'nün Kemal Kılıçdaroğlu'Na son kıyağını yaptığını söyledi.

Dağ, şunları söyledi:

"Muharrem İnce’nin aday olmasından beri sürekli olarak Muharrem İnce ile alakalı bir kesimden hem adaylıktan çekilmesi için baskılar hem bir takım haberler ortaya çıkartılıyordu.

Son dönemlerde de FETÖ kaçakçısı olan Cevheri Güven isimli şahıs montaj olduğu net olan bir video yayınlamış ben videoyu görmedim ama özellikle gündemi takip ettiğim için arkadaşlarımın verdiği bilgiler oldu.

Bu video ve bu tarz işler kim tarafından yapıldı FETÖ tarafından yapıldı kimin için yapıldı vatandaş bunu soruyor.

Bu montajlanan videoları Türkiye’de yayılımını kimler yaptı vatandaş bunu da soruyor.

Bugün de ortaya çıkan CHP’nin 40 bin trollük ordusu da bunun yayılımını yaptı. Bir de CHP’nin sözcüsü haline gelen tetikçi gazeteciler var bunlar gazeteci değil tetikçi.

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"FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci kıyağını yaptı"

Bunlar Halk Tv’de yayın yapıyorlar Sözcü TV’de yayın yapıyorlar KRT TV’de yapıyorlar bunlar tetikçi yani gazeteci demek mümkün değil.

O tetikçiler bunları yayma noktasında hareketleri oldu. FETÖ’cüler montajladı, buradaki uzantılar da yaydı.

Muharrem İnce sonrasında adaylıktan çekildiğini ifade etti esasında vatandaş şu anda şunu sorguluyor FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci kıyağını yaptı.

Deniz Baykal'a FETÖ kumpası

FETÖ Kılıçdaroğlu’na ikinci kıyağını yaptı. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim tarihe dikkatinizi çekerim 10 Mayıs 2010 FETÖ’nün yapmış olduğu kaset kumpası Deniz Baykal genel başkanlıktan ayrıldığı tarih, 10 Mayıs 2023…

Muharrem İnce Tayyip Erdoğan’ın karşısına aday oldu. Hiç böyle şeyler oldu mu? Biz böyle şeylere tevessül etme noktası olduk mu?

Ama ne zaman Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday aldığı bir adaylığa girdi ve ondan sonra böyle bir süreçle karşı karşıya kaldık.

İnşallah 14 Mayıs günü kimin bu ülkenin menfaatlerinden tarafa olduğunu kimin de bu ülkenin bir takım operasyonlarla birilerine peşkeş çekme noktasında olduğunu net bir şekilde görüyor. Kimin bu ülkede istikrarın devamını istediğini kimin de kaosun tarafı olduğunu biliyor.

Kimin huzur bozmak istediğini biliyor. İnşallah pazar günü yaptıkları bu hareketin bedelini milletimiz verecektir. Bir takım sosyal medya operasyonları iftiralar, itibar suikastleri bel altı vurmaları millet bir kenara yazıyor. Cevap vereceği yer milletimizin sandıktır."

"Cumhurbaşkanımız ilk turda kazanacak"

İl turda zafere ulaşacaklarını söyleyen Dağ, "14 Mayıs’ta millet bunlara fırsat vermeyecek. Cumhurbaşkanımız ilk turda açık arayla hiçbir onların oy çalması noktasında hile olmayacak bir nir noktada bu seçimi bitireceğiz." dedi.

"AK Parti birinci parti olacak"

AK Parti'nin TBMM'de de birinci parti olacağını belirten Dağ, "AK Parti açık ara birinci parti olacak. Sadece bu süreçte bu tarz siyaset onların sicilinde olumsuz olarak kalacak.

Bunların kaset kumpası var iftira var terörle yan yana olmak var teröre karşı bir söz söyleyememe var bu da bizim siyaset yaptığımız sürece onların yüzüne yüzüne çarpacağımız bir husus olacak." diye konuştu.