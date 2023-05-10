Hamza Dağ seçim gündemini değerlendirdi: İlk turda biter İzmir'de daha önce AK Parti'ye oy vermeyenlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimin ilk turda biteceğini belirtti.

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Türkiye seçime odaklandı, sandığın önüne gelmesini bekliyor.

Siyasiler ise sahada kampanyaya devam ediyor.

Bir yandan da TV kanallarına çıkan adaylar gündemi değerlendiriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında, seçim öncesi çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dağ, İzmir'deki son durumu değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda zafere ulaşacağını söyledi.

"İzmir'de AK Parti'ye geçiş var"

Dağ şöyle konuştu:

"Bizi İzmir'de bilen bilir, biz İzmir sokaklarını seçimi dönemi dışında da adım adım gezeriz. Hem sokaktan nabzı almak, onların taleplerini yukarıya iletebilmek, icra pozisyonunda olduğumuzda da bunu hayata geçirme noktasına bakarız.



Değerlendirme yaparken son bir ayda şöyle oldu, böyle oldu değil, son 2-3-4 yıllık trendlere bakıyoruz. Trendler noktasında tablo lehimize oldu. İzmir milletvekiliyim, İzmir'in demografik yapısını da gayet iyi biliyorum.



Evlere girdiğimizde, önceki seçimde bize oy vermeyen, CHP'den de HDP'den de İyi Parti'den de kısmen partimize, büyük oranda Cumhurbaşkanımıza oy geçişi olduğunu görüyoruz.

"Seçim ilk turda biter"

Bu seçim ilk turda biter. Milletimize o iki haftayı yaşatmaya hakkımız yok. Biz mümkün olduğunca pozitif olduk. Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını olumsuzluk üzerine yapıyor. Kılıçdaroğlu emeline 14 Mayıs'ta ulaşamayacak.

"Memurlarla ilgili değerlendirme temmuzda olacak"

Memurlara zam konusuna da değinen Dağ, "Kamu işçileriyle ilgili açıklamalar sonrası memurların da beklentisi olduğunu biliyoruz. Çalışma Bakanımız ile de görüştük. Memurlarla ilgili değerlendirme temmuzda olacak. Benzer artışın memurlarla ilgili de olacağını söyleyebiliriz." dedi.

"İmamoğlu gündem olamadığı zaman etrafını da rahatsız ediyor"

Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Adli tahkikat sürüyor. Siyasi tarafına bakacak olursak, normalde Erzurum'daki hadise olmaması gereken bir hadise. Bunun daha ilerisi dün Gaziantep'te yaşandı. Taşlı sopalı stantlarımızı bastılar. Seçim dönemi keşke olmasa ama bu tarz olaylar oluyor. Ben bunu ilk İstanbul mitingini gölgelemek için yapılmış bir şey olarak değerlendiriyorum.

Onu hiçbir şey gölgeleyemez. Buradan bir siyaseten netice alma işi midir, ona dair bir çalışma var ama daha çok benim gördüğüm, İmamoğlu'nun gündem olamadığı zaman etrafını da rahatsız ediyor, oradan bir gündem olmaya çalıştı. Gündem olamıyor. Ya Cumhurbaşkanımız ya Kılıçdaroğlu gündem oluyor. Kalabalık caddede miting yapalım da kalabalık gözüksün diye düşündü herhalde.

YSK'nın uygun görmediği bir alan. Bu olduktan sonra da bir sonraki programı Konya ama Konya'ya geçmiyor, İstanbul'da karşılama yapılsın diye bekliyor. Oradan da neticesini alamadı. İmamoğlu bu seçimlerde inşallah bizim lehimize bittikten sonra siyasi tarihe yapmacık işler yapan, netice almaya çalışan suni bir siyasetçi olarak geçecek.

Sahte ses ve görüntü iddiası

Ses kaydı olayını çıkartan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Ben tanıtım ve medya başkanıyım, benim haberim yok. Acaba Amerika'da falancayla mı görüntüsü var? Bunu konuşuyor olmaları bile ayıp olarak yeter.

Bizim böyle şeylere tevessül etmemize gerek yok. Kendileri gündeme getirdiğinden bu yana iki yerde acaba görüntüsü mü, ses kaydı mı var diye bir durum var. Bu iki yer de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen örgütler.

Sürekli insanlar bana soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu mu var? Benim bilgim yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sürekli soruluyor haberimiz bilgimiz yok. Bizim böyle bir gündemimiz yok.

"Kılıçdaroğlu'ndan hakkımı söke söke alacağım"

Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık'taki ses kayıtlarını sürekli dinletti. Aradan 10 sene geçti şimdi iftira diyor. Neden dinlettin senelerce?

Dağ, o dönemde seçim çalışmaları sırasında bu sahte ses kayıtlarının kendisine sorulduğunu anlatarak, “Kılıçdaroğlu’nu Allah’a havale ediyorum. İyi ki ahiret var diyorum. Ahirette sadece o dönemdeki durumla ilgili, hakkımı söke söke alacağım.” yorumunda bulundu.