Hamza Dağ İzmir'de depremzedelerin Uzundere Konutları'ndan tahliye kararına tepki gösterdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzedelerin tahliyesi kararını eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedeler için olan ev vaadleri hatırlattı.

AA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından yaralar sarılırken bir diğer yandan da seçim süreci yaşandı.

Seçimlerde sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük farkla oy çıktı.

Bu durum muhalif seçmeni kızdırırken seçimin ardından depremzede vatandaşa yapılan hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.

Öte yandan 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzedelerin 31 Mayıs'ta tahliyesi istendi.

Ücretsiz ev vaadlerini hatırlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı Toplu Konut Alanı'nda yaptığı açıklamada, tahliye kararını eleştirdi.

Dağ, seçim sürecinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere ücretsiz ev vadettiğini hatırlattı.

İzmir'deki depremzedelere de konutları teslim edildi

"CHP'li belediyelerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında depremzedelere yardımları kestiğini" söyleyen Dağ, belediyelerin zulme varan işlemlere imza attıklarını ileri sürdü.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) İzmir depreminin ardından geçen 2,5 yılda rezerv alanda 5 bin konutu depremzedelere teslim ettiğini anlatan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise kendi binasını yıkmak dışında bir iş yapmadığını savundu.

"31 Mayıs'ta tahliye kararı verilmiş"

Dağ, şöyle konuştu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi o dönemde çok reklam yaparak hem Hilton'u hem de Uzundere'de konutları depremde açtığını söylemişti.



Hilton'da tahliye işlemini geçtiğimiz aylarda yaptı. Şimdi de 14 Mayıs seçiminin ortaya çıkartmış olduğu ne yazık ki onlardaki hayal kırıklığıyla ve deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan desteği görerek 31 Mayıs'ta Uzundere'deki vatandaşlarımızın tahliyesine karar vermişler.



Açıkçası bu vicdanlara sığan bir iş değildir. Bunu milletimiz kabul etmez, kabullenemez. Bu bir zulümdür. İzmir Büyükşehir Belediyesinden evvel emirde bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz.

"İnsanlarımızı mağdur bırakmayız"

Uzundere'deki belediyeye ait konutların satılacağını öğrendiklerini, konutların TOKİ'nin depremzedelere sağladığı şartlarda verilebileceğini kaydeden Dağ, şöyle dedi:

Maliyetinin yüzde 50'sine, 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz şekilde oradaki depremzede kiracı kardeşlerimize verebilirler. Bunu yapamayacaklarsa, yapmayacaklarsa biz o insanlarımızı mağdur bırakacak değiliz ama bize zaman kazandırmaları gerekir.



Onun için oradaki 31 Mayıs tarihini, 3-6 ay ileriye atmalarını ve bu süre zarfında da bizim oradaki insanlarımıza çözüm üretecek işler yapmamızı sağlamaları gerekiyor.

"Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye devam edeceğiz"

CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dağ, şunları kaydetti: