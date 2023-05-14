Hamza Dağ İzmir'de oyunu kullandı

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Türkiye'nin büyük seçiminde heyecan dorukta...
Yurdun her noktasında oy kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.
Bu kapsamda adaylar ve vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren oy kullanmaya gitti.
Hamza Dağ sandıkta
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de Şehit Nazımbey İlkokulu’nda oyunu kullandı.
Hamza Dağ oyunu eşiyle birlikte kullandı.
"Başlasın Türkiye Yüzyılı"
Dağ eşiyle birlikte oy kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bayraklı’da, Şehit Nazımbey İlkokulu’nda oyumuzu kullandık. Başlasın Türkiye Yüzyılı…