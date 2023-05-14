Hamza Dağ İzmir'de oyunu kullandı Adaylar ve siyasi isimler de günün erken saatlerinde sandık başına giderken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'da sandığa gitti anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Türkiye'nin büyük seçiminde heyecan dorukta...

Yurdun her noktasında oy kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Bu kapsamda adaylar ve vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren oy kullanmaya gitti.

Hamza Dağ sandıkta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de Şehit Nazımbey İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Hamza Dağ oyunu eşiyle birlikte kullandı.

"Başlasın Türkiye Yüzyılı"

Dağ eşiyle birlikte oy kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: