Hamza Dağ'dan muhalefetin bahar gelecek söylemine tepki: Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekili adayı olmadığı halde İzmir'de kentin sorunlarını yakından takip edeceğini ifade ederek, "Bahar havasında 20 yıl geçirdik" vurgusu yaptı.

AA

Seçime sayılı günler kala çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Adayların il ve ilçe ziyaretleri devam ederken bir diğer yandan da yeni projelerin temelleri atılıyor.

Bayındır 24. Uluslararası Çiçek Festivali'nin açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaşlarla konuştu.

Dağ, burada yaptığı konuşmada kendisinin bu dönem milletvekili adayı olmadığını ama kentin sorunlarını takip etmeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Dağ, pandemi ve arkasından yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla tarımda kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

"Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi"

Dağ, muhalefetin "baharlar gelecek" söylemine dikkati çekerek, "Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi. Zaman zaman zorluklar yaşasak da bahar havasında 20 yıl geçirdik. Bahar gibi bu ülkeye hizmet etmeye, yazın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz." dedi.

"Bu ülkeye her yıl gelen 50 milyon turisti de besliyoruz"

Türkiye'de bazı kesimlerin "tarımda kendi kendine yeten ülke olunmadığı" yönünde söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

Dönemsel yaşanan bazı hususları da sembol olarak kullanırlar. Bir dönem kuraklık olur, samana ihtiyaç olur saman ithalatı yapılır, bunu kullanırlar.



Ama biz genel durumumuza baktığımızda bırakın son 20 yıldır kendi kendine yeten ülke olmayı, bizim kendi ürettiğimizi kendimiz tükettiğimiz gibi yılda 30 milyar dolar da ihracat yapıyoruz.



Tarımla sadece. Bu ihracatın 5'te birini de Ege Bölgesi sağlıyor. 85 milyon vatandaşımızı besliyor, bu ülkeye her yıl gelen 50 milyon turisti de besliyoruz.

"Bahar havasında bir 20 yıl geçirdik"

"İnşallah sizlerin desteğiyle 14 Mayıs'tan sonra da yine Bayındır'ın çiçek kokusu gibi hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir laf vardır biliyorsunuz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bir çiçekle bahar gelmez. Ama bahar çiçekle gelir. Bu ülkeye bahar 3 Kasım 2002'de geldi. Zaman zaman zorluklar yaşasak da bahar havasında bir 20 yıl geçirdik.



'14 Mayıs'ta baharlar gelecek' deyip sözde, özde bize kara kışı gösterenlere Allah'ın izniyle biz bahar gibi davranmaya, bahar gibi bu ülkeye hizmet etmeye, yazın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz.

"İhracata yönelik üretime katkı sağlayacak"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Bayındır Çiçek Organize Sanayi Bölgesi'nde sona gelindiği belirterek şöyle konuştu: