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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti.

Ve beklenen zam oranı netleşti.

Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Buna göre kamu işçisinin alacağı zam oranı, refah payı dahil yüzde 45 oldu…

Bu kapsamda kamu işçisi en düşük brüt 15 bin lira maaş alacak…

Şimdi gözler, temmuz ayında yapılacak memur maaşlarına çevrildi.

“Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı, memurlar için de aynı oranları işaret etti.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı CNN Türk canlı yayınında adeta yürekler su serpti.

Semiha Şahin’in sorusuna yanıt veren Dağ, şunları söyledi.

Cumhurbaşkanımız, kamu işçilerine verilecek zam oranını açıkladı. Yüzde 45 ve en düşük kamu işçisi brüt 15 bin lira maaş alacak. Memurlarla ilgili ikinci dönem maaş görüşmeleri temmuz ayında yapılıyor. Memurlar için yapılması planlanan düşünülen oranı da burada görebiliyoruz. Bizim yaptığımız görüşmelerde bu çerçevede bir sürecin olacağını söyleyebiliriz. Yüzde 45’lik oran, o dönemde de konuşulacak inşallah.