Hamza Dağ'dan Sinan Oğan'ın desteğine ilk yorum: Doğru adamla yola devam Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararını değerlendiren Hamza Dağ, "İlkeli bir tavırla alınan bu kararın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

ensonhaber.com Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için gün sayıyor. Seçime 6 gün kala, ilk turda ATA İttifakı'nın adayı olarak 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Bu desteğin ardından AK Parti'den açıklamalar art arda geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Oğan'ın desteğini değerlendirdi. "İlkeli bir tavırla alınan bu kararın..." Dağ Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Sinan Oğan, ulusal güvenlik ve dış politika gibi temel meselelerde ortaya konan irade ve istikrarlı duruşun yanında olarak, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştır. İlkeli bir tavırla alınan bu kararın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Doğru Adamla Yola Devam"