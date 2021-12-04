Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki 20 kilometrelik tır kuyruğu krize neden oldu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki 20 kilometrelik tır kuyruğu krize neden oldu

Türkiye'den ihracat üzerine yola çıkan tırlara, Bulgaristan tarafından yanıt gelmemesinin ardından, bir kez daha kuyruk krizi meydana geldi.

Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya giden ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri yine kuyruk krizi yaşadı.

TÜRKİYE'DEN YOLA ÇIKAN 800 KADAR ARAÇ SINIRDA BEKLİYOR

Türkiye'nin ihracata yönelmesinin ardından art arda gerçekleştirilen seferlere Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor.

Bu durum Türkiye tarafında tır kuyruklarına neden oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu yüzünden 800 kadar araç çıkış için bekliyor.

GÜNLÜK TIR ÇIKIŞI 10 YIL ÖNCESİNE GÖRE İKİ KAT ARTTI

Yaşanan bu peş peşe gelişmelerin ardından sınır kapısındaki tır trafiği artışı istatistiklere de yansıdı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Hamzabeyli'den Bulgaristan'a günlük tır çıkışı 10 yıl öncesine göre iki kat artarak 600 civarına dayandı.

2011 yılında 106 bin tırın çıktığı sınır kapısında, bu sayı 2019'da 115 bin, 2020'de 126 bin, bu yılın 11 ayında ise 179 bine yükseldi. Romanya'ya inşaat malzemesi taşıyan aracın sürücüsü Gürsel Aktaş, Bulgaristan tarafının hızlı çalışamamasından kaynaklı kuyruklar oluştuğunu belirtti.

"BULGARİSTAN AĞIR ÇALIŞIYOR"

Yetkililerin bu durumu Bulgar makamlarıyla görüşerek çözmesini beklediklerini anlatan Aktaş, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Avusturya'ya mal taşıyan Osman Doğan da kuyrukta araç güvenliği için uyumadıklarını dile getirerek, "Bulgaristan ağır çalışıyor. Arabamıza mülteci binmesin diye aracın etrafında geziyoruz, uykusuz kalıyoruz. Bulgaristan'ın yavaş çalışması önlenmeli" diye konuştu.