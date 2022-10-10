Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Ziraat, Halkbank ve tüm bankaların emekli promosyonu!

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Ziraat, Halkbank ve tüm bankaların emekli promosyonu!

Bankaların emekli vatandaşlara sağladığı promosyon miktarı merak ediliyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların ödediği miktarlar sorgulanıyor. Peki 2022 emekli promosyonu ne kadar?

Ekim ayının gelmesiyle beraber SSK-Bağ-Kur emeklileri tarafından "2022 emekli promosyonu ne kadar?" sorusu merak ediliyor. Kamu ve özel bankaların promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Yaz aylarında gerçekleşen Temmuz zammı sonrası emekli promosyonları belli olmuştu. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer tüm bankaların güncel emekli promosyonu miktarları...

Bankaların emekli promosyonları ne kadar?

Ziraat Bankası:

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlara 1.500 TL altında emekli aylığı almaları durumunda 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı almaları durumunda 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı almaları durumunda 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştirilmekte.

Halkbank:

Halkbank'ta 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Garanti Bankası:

Garanti Bankası'nın emeklilere sunduğu promosyon miktarı merak ediliyor. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere banka tarafından 6.000 TL’ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı sunulmakta. Ayrıca kampanya geçerlilik tarihi 1-31 Ekim 2022 olarak belirtildi.

İş Bankası:

SGK ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı seçen ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri için 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlanacak.

Akbank:

Akbank'ın vatandaşlara sunduğu promosyon miktarı da sorgulanıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızın 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşınması durumunda, 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından faydalanmanız mümkün.

Denizbank:

Denizbank'ın emekli promosyonu miktarları da yakından takip ediliyor. Denizbank, emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1.750 TL’ye varan nakit promosyonu sunuyor.