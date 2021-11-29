Hangi illerde, kaç gün okullar tatil edildi? Lodos eğitimi vurdu!

Tüm yurtta soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, lodos ise hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde okullara ara verilirken, bu illerin hangileri olduğu araştırılmaya başlandı.

Kasım ayını bitirmeye saatler kala, kış tüm yurtta yüzünü göstermeye başladı. Özellikle İstanbul'da etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaşanan olumsuz hava koşulları edeniyle bugün İstanbul'da, 4 kişi hayatını kaybederken 38 kişi ise yaralandı.

Lodos hem can hem de mal kaybına neden olurken, okulların durumu merak edilmeye başlandı.

İstanbul'da okulların bir gün tatil edilmesinin ardından, başka hangi illerde okulların tatil edildiği araştırılmaya başlandı.

Peki, Hangi illerde, kaç gün okullar tatil edildi? İşte ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE, KAÇ GÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacak.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre; İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor.