Hangi illerde sınavlar ertelendi? Ortaokul sınavları hangi illerde, ne zaman yapılacak?

Hangi illerde sınavlar ertelendi? Ortaokul sınavları hangi illerde, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ortaokul sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Öğrenciler, hangi illerde sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ortaokul öğrencilerinin yüz yüze sınav yapıp yapmayacağına ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

Liselerde uygulanan sınav erteleme kararının ortaokullarda uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı, 5,6,7’nci sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların en erken 3 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu.

Sınavların yüksek ve çok yüksek riskli illerde sınavlar ne zaman yapılacak merak ediliyor.İşte MEB'den yüz yüze sınav açıklaması..

HANGİ İLLERDE ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “yüksek” ve “çok yüksek” risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart’tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs’tan itibaren uygulanabileceğini bildirdi.

Tüm illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Türkiye'nin son iki haftalık koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan bulunuyor.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.





HANGİ İLLERDE SINAVLAR YAPILACAK?

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs’tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.

Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Koronvirüs haritasında yer alan risk gruplarından biri ie düşük riskli iller grubu bulunuyor. İşte düşük riskli iller; Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.