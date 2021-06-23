Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 12-18 Haziran haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki 12-18 Haziran haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 12-18 Haziran haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Haziran ayının tamamını kapsayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının sonuna gelinirken hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Peki 12-18 Haziran haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

12-18 HAZİRAN HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek.''