Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 7-13 Ağustos haftası vaka yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki 7-13 Ağustos haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri? İşte detaylar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden7-13 Ağustos haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Yasakların kalırılmasıyla vaka sayılarında yaşanan artış sonrası illerin durumu merak konudu oldu. Hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığını merak edenler, araştırmalarına başladı.

Peki 7-13 Ağustos haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması...

7-13 AĞUSTOS HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos tarihleri arasında en çok vaka sayısı azalan illerin Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz.''