Hangi kara yolunda çalışma var? 24Haziran Cuma kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 24Haziran Cuma kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolunun Gedelözü Viyadüğünde yol bakım çalışması olduğundan ulaşım sol platformdan çift yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolunun 2-6'ncı kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Adapazarı-Karasu yolunun 40-41'inci kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak. Ünye-Fatsa yolunun 0-4'üncü kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşlıçay-Doğubayazıt yolunun 28-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Artvin-Erzurum yolunun 32-55'inci kilometreleri arasında bulunan 16 tünel ve yaklaşımlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.