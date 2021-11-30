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Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2021 Salı kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2021 Salı kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Salı günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var