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- Hangi kara yolunda çalışma var? 7 Mart Pazartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 7 Mart Pazartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 07.03.2022 - 12:13
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
7 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
- TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor.
- Çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
- İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
- Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
- Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları yapılıyor. Bu mevkide ulaşım her iki istikamete tek şeritten gerçekleştiriliyor.
- Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
- Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
- Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometreleri, Amasra Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik işleri nedeniyle trafiğe kapatıldı.
- Bu bölgede ulaşım Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra hattındaki servis yolundan sağlanıyor.
- Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.