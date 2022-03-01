Euro
15.60
0.18%
Dolar
13.92
0.54%
Altın
860.80
1.20%
Borsa
1972
1.31%
Bitcoin
603.378
13.27%
BTXN Coin
37.32
0.91%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

    Ukrayna’nın Harkov kentinde Özgürlük Meydanı’nda bulunan yerel yönetim binasına bu sabah Rusya'nın düzenlediği saldırıda 1o kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ediyor.

    Harkov kentinde Özgürlük Meydanı’nda bulunan yerel yönetim binasına bu sabah Rusya tarafından roketli saldırı düzenlendi.

    Saldırı sonucu 10 kişinin olduğu 20’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

    10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, “En az 10 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı, kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkazdan kurtarıldı. Enkazın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm katlardaki merdiven boşluğu ve koridorlar tamamen tahrip oldu” denildi.

    Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor #1

    Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor #2

    Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor #3

    Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor #4

    Harkov’da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor #5


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Rusya, 36 ülkeye hava sahasını kapattı
    Dünya

    Rusya, 36 ülkeye hava sahasını kapattı

    Fransa, 5G için Nokia'yı seçti
    Teknoloji

    Fransa, 5G için Nokia'yı seçti

    Görüş Bildir