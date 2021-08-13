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Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ'den yapılan açıklamada, adayların sonuçlara erişebileceği belirtildi.
- AA
- 13.08.2021 - 17:38
- Güncelleme : 13.08.2021 - 17:58
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları duyuruldu.
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınavı sonuçları, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.