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    Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı

    MSÜ'den yapılan açıklamada, adayların sonuçlara erişebileceği belirtildi.
    • AA
    • 13.08.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 17:58
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    Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları duyuruldu.

    Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınavı sonuçları, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.

    SONUÇLAR AÇIKLANDI

    Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.

    Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı #1

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