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    Hasan Murat Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

    Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, New York Başkonsolosluğu'nda Pfizer'ın CEO'su Bourla'yı ağırladı.
    • AA
    • 09.04.2021 - 02:15
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 05:31
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    Hasan Murat Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

    Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta ABD ilaç şirketi Pfızer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla ile bir araya geldi.

    Kısa bir süre önce görevine başlayan ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Büyükelçi Mercan'ın Bourla ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

    AŞI VE YATIRIM ELE ALINDI

    Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleşen görüşmede Pfizer'ın Alman ilaç firması BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısı ile Pfizer'ın Türkiye'deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dahil birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

    Hasan Murat Mercan, Pfizer ın CEO su Bourla ile görüştü #1

    Hasan Murat Mercan, Pfizer ın CEO su Bourla ile görüştü #2

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