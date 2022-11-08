Hasankeyf-Gercüş-Midyat arasındaki mesafeyi kısaltacak ve bölgede güvenli ulaşımı sağlayacak Hasankeyf-Gercüş Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzaktan bağlantıyla katıldığı törenle açıldı.

Eser siyasetine bir yenisi daha eklendi, Türkiye yeni bir tüneline daha kavuştu.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat arasındaki mesafeyi kısaltacak olan Hasankeyf-Gercüş Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünele ilişkin bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tünele ilişkin bilgiler verdi

39.4 kilometrelik yolun bağlantı yollarının tamamlandığını belirten Erdoğan, projenin yaklaşık 910 milyon liraya tutarında olduğunu ifade etti.

Erdoğan konuya ilişkin, "39.4 kilometrelik yolun bugün yaptğımız tünelle birlikte bağlantı yolları tamamlanmıştır. Yaklaşık 2.5 yılda 910 milyon liralık yatırım tuturarıyla Hasankeyfimiz'e kazandırılan tünelin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hasankeyf-Gercüş Tüneli açıldı

1230 metre uzunluğunda: Güvenli ve konforlu ulaşıma katkı sunacak

Öte yandan Batman’ın Hasankeyf ile Gercüş İlçeleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla yapılan çift yönlü tünel, 1230 metre uzunluğunda.

Güvenli ve konforlu bir ulaşıma katkı sunacak iki tüp şeklindeki tünel, bölgedeki trafiğe nefes aldıracak.

Tünel konforlu ulaşımın yanı sıra zamandan tasarruf konusunda da bölge sakinlerine büyük katkı sağlayacak.

"Hasankeyfimize hayırlı olsun"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılıştaki konuşması şu şekilde:

"Sevgili Hasankeyfliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hasankeyfimize kazandırdığımız tünelin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum.





"Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz"



Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Ülkemize asırlık eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün şehri Batman'ın sanayisi, tarımıyla önündeki fırsatı kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alması için çalışıyoruz. Türkiye'nin eksiklerini 20 yılda ikmal ederken çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz.





"Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi"



Bu güzel metro ile tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik.





"Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz"



Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz. Biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.





"Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız"

Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Geriye doğru bakıp nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüyle uygun şekilde umutla işimize bakacak, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."



