Hatay Arsuz'da deprem sonrası kalıcı köy evleri yükseliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düğmeye basmasının ardından çalışmalara hız verildi. Temeli atılan 20 köy evi, 1 yıl içerisinde afetzede vatandaşlara teslim edilecek.

AA & Ensonhaber

Hatay'ın Arsuz ilçesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen yerlerden biri oldu.

Şiddetli sarsıntılar sonucu ilçedeki köy evleri ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Depremin ardından kolları sıvayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasar tespit, yıkım ve yeniden inşa çalışmaları için harekete geçti.

"Asrın felaketi"nden etkilenen Arsuz'da depremzedeler için kalıcı köy evlerinin yapımı amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

20 köy evinin temeli atıldı

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Haymaseki Mahallesi'nde ilk etapta 20 köy evinin temeli atıldı.

Kaya zemin üzerine radye temel olarak hazırlanan evlerin 1 yıl içerisinde depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Bakan Kurum: 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı, 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yeniden ayağa kaldıracaklarını söylemişti.

"Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız"

İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşan Kurum, şunları belirtmişti:

Camilerimizi, medreselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi, tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz.



Anadolu'nun kadim şehri Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız. Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız ve şanlı tarihimizin merkez şehri haline getireceğiz, ülkemizin bölgemizin inşallah parlayan yıldızı yapacağız.