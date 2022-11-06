Hatay ve Konya'ya şehit ateşi düştü

PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Fırat Güner’in şehit haberi Hatay'daki ailesine, Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın şehit haberi de Konya'daki ailesine verildi.

Tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düştü.

Pençe-Şimşek harekat bölgesinde hain terör örgütüne karşı verilen mücadeleden şehit haberleri geldi.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Hatay'da toprağa verilecek

Şehit Fırat Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Konya'ya da şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, 24 yaşındaki Yıldız'ın eşi Kübra Nur Yıldız'ın Pirömer Mahallesi Gözneli Caddesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.